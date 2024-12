Secoloditalia.it - Arrestata finta badante a Vicenza. Per i carabinieri ha avvelenato 5 anziani contattati sui social

Leggi su Secoloditalia.it

«Di quellaci siamo fidati, perché si presentava bene e anche per il fatto che era italiana e questo favoriva la comunicazione senza creare problemi, dava l’idea di sapere il fatto suo, non potevamo immaginare in che mani avevamo messo la mamma»: al Giornale diparlano i familiari Imelda Stevan, l’anziana deceduta dopo l’assistenza di una46enne vicentina.Ladicontattava glisuiLaè statadaidicon l’accusa di omicidio aggravato, tentato omicidio, rapina, spaccio di medicinali a base di benzodiazepine e autoriciclaggio. Per ideve rispondere oltre che dell’omicidio di Imelda Stevan anche di quattro tentati omicidi nei confronti di altrettanti pensionati. Per gli investigatori la donna che si spacciava come operatrice socio sanitaria senza avere i titoli stordiva gliche seguiva con psicofarmaci acquistati in farmacia.