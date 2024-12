Donnapop.it - Tony Effe non ha subito alcuna censura e chi lo difende è parte del problema

Leggi su Donnapop.it

Definirela legittima scelta di non farcipareal concerto di Capodanno a Roma è francamente inappropriato, fuori luogo e fuorviante, perché la, cito testualmente Treccani, è “una forma di controllo sociale che limita la libertà di espressione e di accesso all’informazione, basata sul principio secondo cui determinate informazioni e le idee e le opinioni da esse generate possono minare la stabilità dell’ordine sociale, politico e morale vigente”.Ora, stabilito che non si tratti di, ma della (condivisibile) decisione di non dare spazio a un artista che scrive testi misogini e sessisti, mi colpisce e mi rattrista l’orda di artiste e artisti che ha deciso di mostrare solidarietà al trapper. Innanzitutto perché mi aspetto che chi fa arte, chi scrive canzoni, chi conosce la storia della canzone italiana sappia il significato della parola “” o che si informi prima di utilizzarla in modo del tutto inopportuno.