Tony Effe escluso dal Concertone di Capodanno | polemiche sulla censura

Quer pasticciaccio brutto de. Ovvero come trasformare nel giro di una settimana un trapper misogino molto impresentabile in un eroe da difendere poiché ingiustamenteto. Perché misogino impresentabile? "Sono, non ti guardo nemmeno / A novanta così neanche ti vedo / Mi dici che sono un tipo violento / Però vieni solo quando ti meno", citazione presa a caso nel mazzo della sua personale Recherche proustiana musicale. Perché eroeto? Semplice: l’hanno invitato e poi buttato fuori dalromano di. Da ieri Nicolò Rapisarda, 33 anni, lontano ex Dark Polo Gang, lontano ex insultatore razzista di Bello Figo, lontano ex 17enne "povero del centro" (parole sue) perché la paghetta settimanale ammontava a "soli 150 euro", epperò freschissimo re dell’hit parade ferragostana in duetto (Sesso e samba) con Gaia e freschissimo re del dissing settembrino contro Fedez a suon di canzoni in cui per offendersi i due offendevano le rispettive mogli fidanzate conoscenti ecc è diventato “la“ vittima numero uno del pop italiano.