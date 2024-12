Lanazione.it - Thomas De Luca. Ambiente e rifiuti

Leggi su Lanazione.it

De(Movimento 5 Stelle), ternano, 36 anni si occuperà di energia,, adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, politiche del paesaggio e programmazione urbanistica. A lui spetterà l’ingrato compito di rimettere mano al Piano regionale dele quindi alla questione del termovalorizzaotre. Specializzato in grafica e comunicazione (è diplomato infatti in grafica e tecnica pubblicitaria) oggi è un imprenditore agricolo e impegnato in diverse attivià nel volontariato. Consigliere comunale M5S a Terni dal 2014. Eletto nel 2019 in Consiglio regionale (M5S), è stato membro della Commissione d’inchiesta - Verifica delle condizioni di inquinamento dell’area ternana e del narnese, della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari e della Prima Commissione consiliare permanente.