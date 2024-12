Oasport.it - Startlist superG Val Gardena 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi su Oasport.it

Venerdì 20 dicembre (ore 11.45) andrà in scena ilmaschile della Val, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino. Inizia il lungo fine settimana sulle nevi italiane: si preannuncia grande spettacolo sulla mitica pista Saslong con una gara che farà da antipasto all’attesissima discesa libera di sabato, prima di trasferirsi in Alta Badia dove gigante e slalom ci proietteranno verso il Natale. Si tratta della seconda gara stagionale in questa specialità dopo quella disputata a Beaver Creek.L’Italia spera in un risultato di lusso e si aggrappa ai propri interpreti di punta: Dominik Paris, Mattia Casse e Giovanni Franzoni hanno i mezzi per poter fare bene, in gara ci saranno anche Pietro Zazzi, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Florian Schieder, Max Perathoner.