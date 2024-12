Lettera43.it - Ramy, la relazione della polizia locale: «Contatto con i carabinieri avvenuto prima della caduta»

Emergono nuovi elementi nell’indagine sulla morte diElgaml, 19enne egiziano deceduto il 24 novembre dopo un inseguimento con ia Milano. Lafinale, depositata ai pm, avrebbe incluso dei frame video che anticipano iltra la vettura dei militari e lo scooter, guidato da Fares Bouzid. Secondo l’analisi, l’impatto potrebbe esseredell’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, durante la svolta dello scooter. Il momento esatto delnon è visibile, ma alcune tracce luminose e altri dettagli suggerirebbero che i due giovani abbiano continuato a percorrere alcuni metridi schiantarsi contro il muretto di una stazione di servizio.è morto per dissezione dell’aorta: non è chiaro se l’impatto letale siacontro il muretto o un palo divelto dall’auto dei