Tg24.sky.it - Paolo Cognetti e la depressione: "Ero vivo ma morto, malattia non è vergogna"

Lo scrittore e regista 46enneha subito un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) per una "gravesfociata in una sindrome bipolare con fasi maniacali". Lo racconta in un'intervista a Repubblica: del suo ricovero nel reparto di psichiatria dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano e della sua esperienza "per dire pubblicamente che le malattie nervose non devono più essere unada nascondere e che la risalita comincia accettando chi realmente si è". I motivi della crisiSul perché della crisi che lo ha portato in ospedale,spiega: "In primavera e d’estate, senza un apparente perché, sono stato morso dalla. Nelle scorse settimane invece, sceso dal mio rifugio sul Monte Rosa, ero in una fase bella e creativa. Un giorno mi sono accorto che il mio pensiero e il mio linguaggio acceleravano.