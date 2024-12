Ilgiorno.it - Nodo Bar: nuovo punto di riferimento musicale a Nolo inaugurato alla Milano Music Week

Olivain occasione dellaa fine novembre, ilBar si propone comediper la vita serale a, uno dei quartieri più dinamici dia e cibo si fondono in un ricco programma di eventi dove fermarsi anche per l’aperitivo fino al dopocena. E da gennaio 2025 anche colazione e pranzo. Pier Alvise Amistani, Alessandro Clari, insieme a Lorenzo Abbate e Tommaso Bulli con cui gestiscono l’agenzia creativa Groundkeeper Studios e hanno deciso di lanciarsi in questa nuova avventura, forti della loro ormai universalmente riconosciuta credibilità nell’ambientenon solo milanese. "Tutto nasce dnostra agenzia che si occupa di marketing nel mondo, aperta insieme a Abbate e Bulli" spiega a CiboToday Pier Alvise Amistani.