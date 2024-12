Anteprima24.it - Napoli, liceo Alberti tra disagi e proteste: “Lavori finiti il prossimo febbraio”

Tempo di lettura: 2 minutiLe infiltrazioni durante i, le perdite, gli allagamenti, la chiusura dell’istituto. E alla riapertura, alle lezioni si sono tenute senza riscaldamento. Uno sfociato in protesta, sotto la Città metropolitana di, il 12 dicembre. Oggi la vicenda dello scientifico di via Pigna è approdata al consiglio della municipalità Vomero Arenella. Ed emergono novità. “La data fissata per l’ultimazione deiè stata comunicata,2026? dice Rino Nasti, capogruppo municipale di Europa Verde. Da quanto si apprende, in alcune aule comincia a funzionare il riscaldamento. Insomma,non del tutto superati all’. E problemi si registrerebbero anche per l’uso della palestra. Ma per fortuna, a questo punto, ci sono le vacanze di Natale.