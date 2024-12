Ilnapolista.it - McTominay: «Conte è molto, molto esigente. Ma non è spietato come la gente pensa»

: «. Ma non èla»Gli scozzesi del Napoli intervistati dalla Bbc Sport Scotland.e Gilmour stanno entrambi imparando l’italiano, tra un allenamento estenuante e l’altro. Quando la Bbc li intervista, se ne accorge subito:“Sono stanchi. Glielo si legge in faccia. E non c’è da stupirsi. Un’altra estenuante sessione di allenamento doppio è appena terminata sotto il sole invernale insolitamente caldo di Napoli“. “Billy,bene. Me, cosi-cosi.” Billy Gilmour and Scottadmit they still have some work to do on improving their Italian after their move to Napoli. Listen to the bonus Scottish football podcast with the duo on @BBCSounds#BBCFootball pic.twitter.com/dGokxBx7ON— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) December 19, 2024: «C’è un lato buono in»E proprio diparlano i due centrocampisti azzurri.