Maltempo in arrivo: allerta gialla nel Lazio

Venti forti, mareggiate e nevicate previste da domaniLa Protezione Civile della Regioneha emesso un’per condizioni meteorologiche avverse, valida dalle prime ore di domani, venerdì 20 dicembre, e per le successive 24-36 ore.Secondo il bollettino diramato, sono previsti venti settentrionali forti con raffiche di burrasca o burrasca forte, che potrebbero causare mareggiate lungo le coste esposte. Sempre dalla mattinata di venerdì, e per le successive 12-18 ore, si attendono nevicate sopra i 600-800 metri, con accumuli al suolo generalmente moderati.Inoltre, per le prossime 18-24 ore si prevedono piogge sparse, in particolare sui settori appenninici, con quantitativi variabili tra deboli e moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci intensi, attività elettrica e raffiche di vento.