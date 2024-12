Anteprima24.it - Le altre di C, Taranto: ufficiali le dimissioni di mister Cazzarò

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNubi sempre più a tinte fosche all’orizzonte alche deve fare i conti anche con ledi. La crisi societaria in atto con il ritiro dalla trattiva dell’Apex, società che avrebbe dovuto definire l’acquisto del club nei giorni scorsi, ha spinto il tecnico a farsi da parte. Dietro l’angolo per ilc’è l’impegno casalingo di domenica contro il Giugliano e non è ancora chiaro chi guiderà in panchina la compagine jonica, anche se voci di corridoio indicano in Maurizio Bisignano dell’Under 15 il possibile allenatore pro tempore in attesa di capire meglio gli scenari futuri.Questo il comunicato ufficiale: “La societàFootball Club 1927 comunica che ilMicheleed il suo vice Enzo Murianni hanno rassegnato le