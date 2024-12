La prima ‘doppietta’ di Dovbyk con la Roma regala il posto ai quarti

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-19 01:08:43 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:L’ucraino Artemfirmato la suadoppietta con la, sbloccando così il suo momento più complicato per mettere in campo il ‘Lupo’di finale di Coppa Italia dopo aver sconfitto la Sampdoria (4-1).L’ex attaccante del Girona era rimasto 10 partite di fila senza vedere la reteriemerso allo Stadio Olimpico dicon due gol in soli 10 minuti che mettono in pista la vittorianecessario per il club capitolino, privo di fiducia e di buoni risultati.Due gol di un attaccante puro, rifinitore nel cuore dell’area. Il primo al 9?, sfruttando il centrale laterale del belga Alexis Saelemaekers; e il secondo, al 19° minuto, parare una palla che ha colpito la traversa definire a piacimento.Le entrate sono aumentatedella pausa l’italiano Tommaso Baldanzi, assistito dall’argentino Leandro Paredes.