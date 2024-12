Movieplayer.it - Grande Fratello: Lorenzo si tira indietro, Shaila scoppia in lacrime e si scaglia contro Helena ed Amanda

Ennesimo dramma di coppia nella Casa più spiata d'Italia: dopo la decisione didi lasciare l'ex velina se l'è presala sua presunta rivale in amore. Nuovo capitolo del rapporto traGatta eSpolverato all'interno della Casa del. Ieri i due sono passati dalla limonata selvaggia sul divano del loft dei Lumina Studios alla rottura, accompagnata dal pianto disperato dei due protagonisti di questa storia. Subito dopoha accusatoLecciso ePrestes di aver contribuito a questo epilogo.confessa: "Non sono pronto" La conversazione tra i due è avvenuta nel giardino della Casa, quando i due si sono ritrovati faccia faccia, l'andamento della serata non lasciava prevedere questo faccia a faccia che ha messo in luce le insicurezze .