Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Ravezzani: «Un vero merito contro la Lazio. Lautaro Martinez, crisi che non danneggia l’Inter!»

Leggi su Inter-news.it

Fabio, giornalista e conduttore sportivo, ha concesso un’intervistaa Inter-News.it. Un suo giudizio su-Inter, le idee sull’attacco e il calciomercato sono stati tra i temi trattati.ha conquistato una vittoria roboantelacon il punteggio di 6-0. Quali sensazioni le ha lasciato la sfida?Secondo me,a Roma ha vinto al di là dei propri meriti. I nerazzurri hanno saputo resistere, grazie alle tante qualità che hanno, passando in vantaggio e poi trovandosi di fronte una squadra che è crollata psicologicamente. Non credo cheabbia vinto 6-0 facendo una partita memorabile. Ha fatto una partita tosta, mentre lasi è sbriciolata. Ildelè quello di avere una squadra con qualità in tutti i reparti, con gente capace di far gol in ogni ruolo, il che è raro.