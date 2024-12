Amica.it - Dall’eleganza classica il primo, audace e fantasiosa la seconda, insieme danno vita a un outfit insolito perfetto per questo periodo di eventi

Se perdi Feste ci si deve mettere alla ricerca di un solo pezzo investimento che sia capace di farsi notare e di svoltare il look in un semplice gesto, si può puntare senza dubbio su una gonna. Ma non solo. Il mix vincente per le cene e i pranzi dei giorni che precedono il Natale, arrivando fino a Capoe oltre, è costituito dal binomio infallibile maglione e gonna eccentrica. Non serve, infatti avere mille capi diversi per essere sempre vestite bene e per variare gli.Un solo capo d’impatto basta e avanza per movimentare l’armadio e per dare una nuovaa tutti quei pezzi che invece si distinguono per un’eleganza discreta e minimale oltre che per uno stile classico.