Bergamonews.it - Basilica di Santa Maria Maggiore: le feste di Natale 2024

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Come di tradizione, le celebrazioni delle numerosedel periodo natalizio assumeranno particolare solennità nelladi, sia per gli aspetti più propriamente liturgici che per quelli musicali. Le S. Messe più solenni saranno celebrate in canto dal Priore delladon Gilberto Sessantini.La, rivestita a festa, sarà impreziosita dal Presepio realizzato in esclusiva per S.dagli artigiani de “L’Arte del Presepe” di Rutigliano (BA): si tratta di un diorama che riunisce varie scene con le quali viene raccontata la storia della Salvezza, dal Peccato originale alle Profezie, dall’Annunciazione alla Natività con l’adorazione dei Magi, fino al Battesimo di Cristo nel Giordano. Anche quest’anno è stato significativamente collocato sotto l’Albero della Vita, per unire anche visivamente il Mistero dela quello della Pasqua di Morte e Risurrezione.