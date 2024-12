Inter-news.it - Barella, l’esito degli esami strumentali dopo l’infortunio: la nota dell’Inter

L'Inter ha emesso questa mattina una nota ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Nicolò Barella, sostituito durante la netta vittoria per 6-0 contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, partita in cui il centrocampista aveva lasciato il segno con un gol. "Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione all'adduttore lungo della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno per giorno".