Liberoquotidiano.it - Ascoli-choc, uccide accoltellate la moglie in casa davanti ai figli prima della recita di Natale

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una donna di 45 anni, Emanuela Massicci, è stata uccisa dal marito Massimo Malavolta., 48 anni, al culmine di una lite scoppiata nelladi famiglia a Ripaberarda, nell'Ascolano, un poccolo centro che fa parte del Parco dei Calanchi e Monte Ascensione eComunità montana del Tronto. L'uomo ha usato un coltello,contro lae poi contro se stesso e ora è ricoverato in ospedale. Da quanto si è appreso, il femminicidio è avvenuto intorno alle 7 e le indagini sono affidate ai carabinieri di Castignano e dei militari del comando provinciale. L'uomo, al momento, è piantonato all'ospedale diPiceno a seguito di alcune ferite che si sarebbe procurato con la lama di un coltello, ma non sarebbe in gravi condizioni. Al momentotragedia insarebbero stati presenti anche icoppia, di 5 e dieci anni.