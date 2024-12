Romadailynews.it - Angi tra i primi cento enti come Ambasciatori e Cavalieri del Bene Comune

L’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori è stata riconosciutaAmbasciatrice e Cavaliere dele tra i100piu importanti e prestigiosi del 2024.La premiazione si è svolta alla presenza del Vicepresidente Vicario della Corte costituzionale Giudice Giulio Prosperetti, Presidente del Comitato d’Onore composto da alti dirigdello Stato, Capi di Gabinetto,e organizzazioni nazionali.L’onorificenza include ufficialmente l’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori tra i 100 protagonisti della migliore Italia per il 2024, in virtù del contributo recato alla divulgazione dell’innovazione e alla valorizzazione dei giovani taldel Paese.A ritirare il riconoscimento per l’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, è stato il Presidente Gabriele Ferrieri, il quale ha affermato: “È un onore essere riconosciutieccellenza italiana per l’impegno civico costante e per l’alto valore scifico e culturale delle nostre iniziative”.