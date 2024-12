Superguidatv.it - “4 Ristoranti”, Alessandro Borghese festeggia i 10 anni del programma: “Ora i ristoratori sono più furbi. Max Giusti è il mio alter ego. In futuro vorrei girare più puntate all’estero”

Leggi su Superguidatv.it

” taglia un traguardo importante. Lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia e condotto dain onda dal 22 dicembre tutte le domeniche alle 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand,dieci.“4”,i 10delPer l’occasioneha incontrato la stampa in una conferenza su Zoom in cui ha fatto un bilancio di questa avventura fortunata. Il popolare chef ha sottolineato come negli ultimiilsia diventato però un’arma a doppio taglio per iperché mentre alcuni cedono alle lusinghe per popolarità altri invece si sottraggono spaventati dalle critiche: “Prima c’era più ingenuità, ora c’è più malizia, più conoscenza, più consapevolezza dele quindi sifatti più