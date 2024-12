Cinemaserietv.it - 28 Anni Dopo, ecco quando uscirà il sequel!

Leggi su Cinemaserietv.it

Sony Pictures ha ufficializzato la data d’uscita deldi 28, provvisoriamente intitolato The Bone Temple: il film, girato in contemporanea col primo, e a cui ne seguirà un terzo, arriverà nei cinema il 16 gennaio 2026, durante il MLK Weekend, una delle festività statunitensi più sentite. Il film, come detto, è il secondo capitolo della nuova trilogia iniziata con 28, previsto per il 19 giugno 2025. La trama è ovviamente ancora in gran parte avvolta nel mistero, ma con tutta probabilità il film riprenderà da dove sarà terminato il primo: alla regia di The Bone Temple troviamo Nia DaCosta, già nota per successi come Candyman e The Marvels. La sceneggiatura è di Alex Garland, una delle menti dietro il successo dell’originale 28 Giornie produttore insieme a Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice e Bernard Bellew.