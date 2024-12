Agi.it - Un albergatore tra sette Giubilei

AGI - La prima volta frequentava le elementari e non ricorda che dei gadget, preparati dalla sua famiglia per accogliere i pellegrini: era il 1950 e Massimo Bettoja, uno degli albergatori che ha fatto la storia dell'ospitalità di Roma e non solo, capì solo anni dopo che quello era stato il suo primo Giubileo. “L'avventura nel settore dell'accoglienza di noi Bettoja,” racconta “coincide all'incirca con l'Unità d'Italia ed infatti il prossimo saranno150 anni dall'apertura del nostro primo hotel, il Massimo D'Azeglio di via Cavour, cui nei primi anni ‘40 seguì il Mediterraneo, gioiello Art Decò oggi sotto tutela del Ministero dei Beni Culturali”. Centocinquanta lunghi anni cadenzati dai: più o meno lo stesso arco di tempo che segna la nascita e lo sviluppo del turismo moderno. “Il secondo Anno Santo di cui ho memoria cadde nel 1966,” sollecita i ricordi Bettoja.