Tentato omicidio con una bottiglia | Circondato e colpito al ventre

Reggio Emilia, 18 dicembre 2024 – “Sono statocon unae accoltellato dopo essere statodall’imputato e da altri uomini”. Davanti al giudice dell’udienza preliminare Andrea Rat, lo ha raccontato ieri il 26enne ghanese rimasto gravemente ferito nella prima serata del 16 luglio, in un accoltellamento avvenuto in viale IV Novembre, all’altezza del civico 12. A seguito delle indagini di carabinieri e polizia di Stato, che avevano analizzato la videosorveglianza, il sospettato era stato identificato e si era costituito in questura. Nell’inchiesta del sostituto procuratore Valentina Salvi, Sakar Farhat, 23 anni, tunisino senza fissa dimora, incensurato, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, deve rispondere die di porto di coltello: ora viene giudicato col rito abbreviato condizionato alla deposizione del ferito, avvenuta ieri.