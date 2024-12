Thesocialpost.it - Ragazza resta paralizzata dopo la fine di un amore: “La rottura ha causato una sindrome neurologica”

MissNevvy, giovane ventenne molto conosciuta su TikTok, sta raccontando la sua vicenda traumatica, segnata dalladi una relazione amorosa che l’ha portata a sviluppare una condizionedebilitante. Lanon riesce più a camminare e utilizza una sedia a rotelle per muoversi, conseguenza di quello che i medici hanno diagnosticato come disturbo neurologico funzionale (FND).Leggi anche: Luigi Mangione, la malattia alla schiena e il manifesto scritto prima di uccidere ThompsonLo stress emotivo e i suoi effetti sulla saluteLadi una relazione amorosa, specie se avvenuta in modo traumatico, può avere conseguenze significative non solo sulla salute mentale, ma anche su quella fisica. Tra i fenomeni più noti vi è ladel cuore spezzato, odi Tako Tsubo, una condizione cardiaca legata a forti stress emotivi, come riportato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).