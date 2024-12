Quotidiano.net - Partite Iva, vantaggi e criticità: ecco perché la generazione Z le preferisce

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 dicembre 2024 – A tutti piace l’idea di gestire il proprio tempo, specie sul lavoro, organizzando al meglio anche la propria socialità. E’ probabilmente questo che spinge laZ ad avviareIva, mettendosi in proprio e offrendo consulenze e la propria professionalità, senza dover sottostare agli orari d’ufficio. Un modo per affrontare percorsi di carriera magari meno lineari ma al contempo più dinamici e stimolanti. Però, come in tutte le cose, vi sono due lati della stessa medaglia, vediamo quali. I dati dell’indagine di Fiscozen Rispetto ai propri genitori, si identificano meno nel lavoro da dipendente, hanno voglia di gestire il proprio tempo libero, e vogliono una vita piena, dinamica, in cui alimentare i propri interessi personali. Soffrono però la pressione fiscale, la difficoltà di accedere al credito e la mancanza di tutele.