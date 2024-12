.com - Musk contro la legge anti-shutdown: “Non deve passare l’accordo per evitarlo”

Leggi su .com

(Adnkronos) –Elon, l’uomo più ricco del mondo a cui Donald Trump ha affidato il compito, a partire dal prossimo 20 gennaio, di tagliare di un terzo la spesa pubblica americana, esorta a votareraggiunto nella notte tra repubblicani e democratici per scongiurare lo. “Questanon'”, ha scritto sul suo X con un messaggio rivolto ai suoi 207 milioni di follower con cui si mette alla guida del gruppetto di deputati dell’estrema destra che stanno attaccandoper il fatto che contiene una serie di non necessarie voci di spesa, bollandolo come una‘albero di Natale”. La presa di posizione di, che ha avuto un ruolo enorme nella vittoria di Trump ed ora ha una grande influenza sul presidente eletto, rischia di mettere in difficoltà lo Speaker Mike Johnson che ha negoziatocheessere votato entro domani per non far scattare il blocco delle attività del governo federale.