Ilgiorno.it - Milano, i poliziotti si fingono tossicodipendenti e arrestano tre spacciatori

, 18 dicembre 2024 – Gli agenti si sono fintie si sono messi in fila, in attesa della dose. In fondo alla coda c'era un banchetto di legno, sistemato in un piccolo fosso a due passi dal binario 1 della linea-Pavia della stazione di Rogoredo. Quando sono arrivati nei pressi della postazione dei pusher, idella Squadra mobile e del commissariato Mecenate si sono qualificati e hanno bloccato tremarocchini di 22, 26 e 31 anni, sequestrando 22 grammi di eroina, 8 grammi di cocaina e 1.117 euro in banconote di piccolo taglio e monetine anche da pochi centesimi. Il blitz a Rogoredo L'operazione degli specialisti della sezione "Contrasto al crimine diffuso", guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi, è andata in scena alle 15 di martedì 17 dicembre nell'area dello scalo ferroviario di Rogoredo, che è rimasta una piazza di spaccio molto frequentata nonostante lo smantellamento del market della droga nel boschetto di via Sant'Arialdo.