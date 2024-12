Lettera43.it - Mahmood rinuncia al concerto di Capodanno per solidarietà a Tony Effe: «No alla censura»

Leggi su Lettera43.it

Sul caso del dietrofront del Campidoglio sulla partecipazione dialdial Circo Massimo di Roma è intervenuto anche un altro artista. Si tratta di, che ha annunciato su Instagram di non voler più partecipare all’evento. In una story sul proprio profilo ufficiale il cantante ha scritto: «Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione didaldi Roma. Ritengo sia una forma diper cui decido anche io di non partecipare aldella Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata ma non deve esistere».La story di(Instagram).escluso per i testi considerati misoginiIl passo indietro del Comune e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri è arrivato dopo le numerose polemiche avanzate da associazioni e partiti sui brani di