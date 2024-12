Tvplay.it - Juventus, l’assist decisivo per Giuntoli: imminente l’affondo bianconero

La Juvventus pronta a regalare a Motta un rinforzo di qualità. Assistper: il managerpronto al blitz.Sono giunte ad una svolta decisiva le riflessioni dellarelative alla sessione invernale del mercato. Scartato Milan Skriniar (troppo alto l’ingaggio da 9 milioni) e messo temporaneamente in stand-by Antonio Silva, il club ha messo nel mirino un altro difensore gradito a Thiago Motta. I contatti tra le parti sono già scattati, con il direttore sportivo Cristianopronto a piazzare il blitz vincente in tempi brevi.per– TvPlay.it (Ansa)La scelta, in particolare, è ricaduta su David Hancko (legato fino al 30 giugno 2028 al Feyenoord) per diversi motivi. Il tecnico, ad esempio, stravede per lui e apprezza molto la sua capacità di spingersi in avanti per concretizzare la manovra costruita insieme ai compagni: fin qui 3 reti ed altrettanti assist in 23 gare.