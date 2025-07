Cina | dialoghi tra civilta’ alimentano bellezza nella diversita’ per modernizzazione globale

In un mondo sempre più interconnesso, i dialoghi tra civiltà come quello tenutosi a Qufu, in Cina, rappresentano un ponte prezioso verso la comprensione e il rispetto reciproco. Studi e esperti da ogni angolo del pianeta si sono ritrovati per condividere idee, promuovendo la bellezza nella diversità e spingendo avanti la modernizzazione globale. Un passo importante verso un futuro di cooperazione e crescita condivisa—per scoprire di più, visitate il video al seguente indirizzo: ...

Studiosi ed esperti di tutto il mondo si sono riuniti a Qufu, nella provincia cinese dello Shandong, per un dialogo e uno scambio culturale, con l'obiettivo di approfondire la comprensione reciproca tra le civilta' ed esplorare soluzioni condivise per lo sviluppo globale.

