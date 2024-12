Sport.quotidiano.net - Juventus avanti in Coppa Italia, le parole dei protagonisti

Torino, 17 dicembre 2024 - Serata felice inper la, che si mette alle spalle le delusioni del campionato e conquista l'accesso ai quarti di finale della competizione di cui è campione in carica. Quarti nei quali i piemontesi affronteranno l'Empoli. Uno deidel 4-0 rifilato al Cagliari è stato Dusan Vlahovic, che ha sbloccato il risultato dopo qualche difficoltà da parte dei suoi. L'ex Fiorentina ha anche fatto pace con i tifosi dopo quanto accaduto dopo il 2-2 con il Venezia. "Siamo contenti per la vittoria, i tifosi ci hanno dato sostegno dal primo all'ultimo minuto. Mi fa piacere che mi abbiano dimostrato vicinanza, questo è uno dei club più grandi d'Europa. Mi dispiace per quello che è successo sabato. Dobbiamo continuare così e tutti uniti - ha sottolineato il serbo - Obiettivi? Pensiamo partita dopo partita e poi vediamo dove arriviamo".