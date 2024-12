Lortica.it - Incidente all’uscita del casello di Monte San Savino: 26enne ferito

È scattata alle ore 02:44 l’attivazione del 118 della ASL Toscana Sud Est per unstradale che ha visto coinvolti un’automobile e un mezzo pesantedelautostradale A1 diSan.Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari della Misericordia diSane le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la sicurezza della viabilità.Un uomo di 26 anni, rimastonell’impatto, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Le dinamiche dell’sono in corso di accertamento da parte degli organi competenti.L’episodio ha causato rallentamenti nella circolazione della zona nelle prime ore della notte.L'articolodeldiSanproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.