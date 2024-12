Ilnapolista.it - Il Real Madrid a Doha per la Coppa Intercontinentale. Che senso ha, ora che c’è il Mondiale per club? (Rmc)

Ilcontro i messicani del Pachuca. Si gioca a. E’ la ormai vecchia. Giustamente Rmc, in Francia, si chiede cheabbia questa competizione ora che c’è ilpere Pachuca, per dire, giocheranno il torneo estivo Fifa negli Stati Uniti, ciò non ha impedito a Infantino di tenere in piedi anche quest’altro trofeo.Erede diretta dellache contrapponeva la vincitrici della Copa Libertadores a quella delladei Campioni – ricorda Rmc – “la sfida di mercoledì trae Pachuca ha beneficiato anche della fusione con ilperdal 2005 con l’apertura ad altre vincitrici delle competizioni continentali. Il Pachuca è quindi invitato a giocare contro ila causa della sua incoronazione contro il Columbus Crew (3-0) nella finale della Concacaf Champions League a giugno.