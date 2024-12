Nerdpool.it - Il Matrimonio di Jason Kerulak: Recensione

Leggi su Nerdpool.it

Ilé il nuovo thriller famigliare diche, torna con un altra grande storia da leggere tutta d’un fiato. Il romano é edito da Giunti Editore.TramaUnperfetto con l’uomo perfetto, questo è tutto ciò che Maggie ha sempre desiderato. E ora che sta per sposare Aidan Gardner la realtà sembra superare ogni aspettativa. Il futuro marito, infatti, non è solo un artista molto dotato ma anche il rampollo di una delle più grandi aziende degli Stati Uniti. Affinché il quadro sia completo manca solo Frank, suo padre. Sono passati tre anni dall’ultima volta che si sono visti ed è finalmente arrivato il momento di riconciliarsi. Lui, dal canto suo, è deciso a non ripetere gli errori del passato ed è pronto a fare qualsiasi cosa per tornare a far parte della vita di Maggie.