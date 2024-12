Laprimapagina.it - Forse ci vorrebbe un sogno

ciunDi Vincenzo Calafiore18 Dicembre 2024 Udine E ritrovarsi con la pelle graffiata da un, come una vela segnata dalla tempesta, dopo aver attraversato in lungo e in largo la notte.Ho pensato a quanto sia faticoso stare con me, per tanti motivi, oper i miei lunghi silenzi.Ho rivissuto i miei lunghi viaggi dal cuore alla testa, non si tratta di brevità, neanche di un solo giorno, è di una vita che si tratta, per arrivare ad essere “ tutto “.Ci sono luoghi meravigliosi a cui spedire la vita, in cui volersi perdere, per tornare su queste spiagge abbandonate dal mare, aride e desolate esistenze, circoscritte, delimitate dal niente.Ciun,untalmente bello che ci possa allontanare dall’essere un niente, in questo circuito mediale, frenetico e nervoso per certi versi,anche di più, stupido, di grande stoltezza; e nonostante ciò, nonostante l’aver constatato e toccato con mano nei suoi stessi fondali, tutta la sua crudeltà, la sua permeata vocazione alla morte piuttosto che alla vita, alle emozioni del semplicemente vivere, del voler vivere una vita per lo meno diversa da questa in cui impazziti e prigionieri crediamo di vivere mentre in realtà no, non ne siamo capaci, non ne abbiamo più il desiderio di cambiarla o di tentare di cambiarla.