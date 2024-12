Formiche.net - Dopo Libia e Siria Erdogan mette le mani sul Corno d’Africa

aver messo lesull’ovest dellae sulla, la Turchia ora punta ad avere un ruolo fondamentale anche per il futuro del. Grazia anche alla mediazione che ha portato l’11 dicembre scorso alla firma di una dichiarazione congiunta tra Mogadiscio e Addis Abeba, scongiurando così un conflitto nella regione, oggi il presidente turco Recep Tayyippassa all’incasso ottenendo la costruzione di una struttura per lanciare missili in Somalia.A darne conferma ai media arabi è lo stesso presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud che non ha voluto però rivelare l’ubicazione del progetto. Mohamud ha sottolineato che il progetto contribuirà a creare opportunità di lavoro ed entrate per il Paese, aggiungendo: “Personalmente, credo che la Somalia che ospita una piattaforma di lancio per i satelliti turchi sia più importante dei miliardi di dollari e delle opportunità che il progetto genererà”.