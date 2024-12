Panorama.it - Dalla fonte primaria al mondo

A Scorzè sgorga da sempre un’acqua un tempo ritenuta curativa. dal 1956 viene imbottigliata con il marchio San Benedetto e oggi è venduta in 105 paesiChissà quale storia potrebbe raccontare una semplice goccia d’acqua, uguale a miliardi di altre gocce ma unica in quanto uscita da unaa cui gli uomini, da millenni, fanno ricorso. Quella di Scorzè (Venezia), dove sgorgano acque conosciute per le loro proprietà curative fin dai romani dei tempi di Cesare. Durante la Repubblica Veneta, era nota come Anticadella Salute: le famiglie veneziane, dalle più aristocratiche alle più modeste, se ne approvvigionavano. E così, per secoli, tutti sapevano che a Scorzè c’era un’acqua buona, adatta allo stomaco, all’intestino, a tutto il corpo. Ma soltanto nel Novecento, l’Acqua Minerale San Benedetto - di quest’acqua stiamo trattando - viene imbottigliata e distribuita.