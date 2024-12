Danielebartocciblog.it - Da Jesi a Como in versione Hollywood: Gabrigol sul Tg1

Leggi su Danielebartocciblog.it

“Non ci serve Mauro Icardi, abbiamo Tommy Gabrielloni“, gridava nei mesi scorsi il fratello bomber Tommaso (foto). Dalle categorie minori alla Serie A, da, dai gol con la Junioresna alla rete decisiva (e assist) contro la Roma di Ranieri e Dybala:numero uno. Una storia incredibile quella di Alessandro Gabrielloni, bomber del, divenuto ormai una vera star (in!). Davvero una bella sorpresa lunedì durante il TG1 delle ore 20. La Pizza Gabrielloni dedicata all’attaccante marchigiano del– lanciata a maggio per celebrare la promozione delin Serie A e il sensazionale tragitto (a suon di sigilli) del bomber marchigiano dalla Serie D alla Serie A – ha conquistato stavolta i riflettori del TG1.Il “Re di”Alessandro Gabrielloni – “giustiziere” domenica della Roma di Dybala con gol e assist – sta facendo parlar di sé in queste ore.