Cassano | Inzaghi nei primi due anni ha fatto un disastro Perché dovrei venerarlo?

L’Inter di Simoneè sicuramente la compagine nerazzurra più bella della storia recente. Il tecnico piacentino, quando fu chiamato in causa nel 2021, si ritrovò dinanzi ad un’ardua sfida, ovvero quella di essere un degno predecessore di chi, nel giro di solamente due, aveva prima ricostruito l’Inter e poi l’aveva nuovamente lasciata in balia dell’incertezza.Il mister si è cosìcarico di una società che non poteva garantire miracoli dal mercato, di un gruppo che si era sentito abbandonato e, dulcis in fundo, anche del peso di dover comunque continuare a vincere. A distanza di tre, alla luce dei trofei conquistati e del gioco espresso, sembra impossibile muovere delle critiche al tecnico, eppure qualcuno continua imperterrito, magari solo per audience ooggi essere anticonvenzionali va particolarmente di moda.