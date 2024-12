Inter-news.it - Cassano: «Inzaghi, impossibile dare i meriti a una singola persona»

Nel corso della puntata di Viva il Futbol insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, Antonioha commentato il percorso nell’Inter. CONTINUO – Antonio, in collega di “Viva il Futbol”, ha commentato il percorso dell’Inter in Serie A e Champions League. L’ex attaccante ha continuato a non saper apprezzare il lavoro di Simone. Queste le sue parole: «Nella prima parte è stata una partita equilibrata, se la Lazio avesse segnato sarebbe cambiato tutto. L’Inter, all’inizio, ha sbagliato qualcosina. Dal 35? in poi è stata un’altra partita: ha fatto calcio, ha avuto idee. Praticamente ha sbranato gli avversari. Lo ha fatto però per 55 minuti, mentre nei restanti 35 c’è stata solo la Lazio. Complimenti a? Non posso essere troppo positivo, per quanto mi riguarda non sta migliorando i giocatori.