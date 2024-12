Ilgiorno.it - Bandiera di Salò. Sequestro e denuncia

"Propaganda di fascismo": con questa ipotesi di reato, il Gip di Como Walter Lietti ha convalidato ildi unadella Repubblica di, che era stata affissa al balcone di un condominio di via Bellinzona. L’intervento della polizia risale a martedì 3 dicembre, quando era giunta al centralino del 112 una segnalazione relativa appunto alla presenza di quellavisibile in pubblico. I poliziotti erano quindi intervenuti alla mattina, per poi tornare qualche ora dopo, quando avevano rintracciato il padrone di casa e proprietario di quel vessillo, un comasco titolare di un bar in città. Sequestrando quello che è stato ritenuto un corpo di reato: unaitaliana con al centro un’aquila che tra gli artigli stringe un fascio littorio. Secondo quanto emerso da verifiche storiche, sarebbe stata utilizzata durante l’ultimo periodo della Repubblica di, tra 1944 e 1945, simbolo dei combattenti, che in quei mesi avevano alternato tre diverse bandiere, tutte molto simili.