Aviaria confermato il primo caso | Il paziente è stato esposto a uccelli malati

Negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per l’influenzaH5N1, con ilgravein Louisiana. Si tratta di unricoverato con un’infezione severa, come annunciato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) il 13 dicembre. Dal mese di aprile 2024, i CDC hanno segnalato complessivamente 61 casi umani di influenzaH5 nel Paese.Secondo l’analisi genomica, il virus che ha infettato ilappartiene al genotipo D1.1, correlato a recenti focolai negliselvatici e nel pollame in Nord America. Questo è anche ilnegli Stati Uniti collegato a un allevamento di cortile. «Unisolato non è inaspettato», sottolineano i CDC, precisando che il rischio per la salute pubblica resta basso. Non sono state rilevate trasmissioni da persona a persona, e le precauzioni raccomandate includono l’uso di dispositivi di protezione e l’evitare contatti con animalio morti.