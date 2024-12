Biccy.it - Asia Argento stronca i giurati di X Factor e Fagnani: “Incattivita”

Se c’è una donna che nelle interviste dice sempre quello che pensa senza troppi filtri e freni questa è. L’attrice de La Terza Madre è stata ospite a Gurulandia ed ha rifilato delle stilettate ad alcuni personaggi noti.ha detto che ormai ad Xin giuria prendono gli scappati di casa, poi ha dato della bigotta a Rosita Celentano e per non farsi mancare nulla ha criticato Francesca, che ha definito pesante e(riferito però al momento in cui l’ha intervistata a Belve). La 49enne però alla fine ha aggiunto che lanel suo lavoro è brava (pensa non lo fosse stata.).Ecco il continuo del fuori onda tra Rosita e. Quello che girava ieri a un certo punto si interrompeva per le parole forti che venivano dette.Non lo avevo visto eppure c ho preso!era piena dei monologhi moraleggianti di Rosita.