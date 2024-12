Agi.it - Arriva la versione "discreta" del Viagra

AGI - Le aziende farmaceutiche produttrici disono pronte a lanciare una nuova forma "" del farmaco che sostituirà l'iconica e immediatamente riconoscibile pillola blu. Le caratteristiche compresse a forma di diamante potrebbero presto essere sostituite da una "cialda" rosa e rettangolare che si scioglie sulla lingua, il che significa che non è necessario assumerla con acqua. Nel Regno Unito, circa la metà degli uomini sopra i 40 anni soffre di disfunzione erettile e l'anno scorso il Servizio Sanitario Nazionale ha registrato un record di 4,57 milioni di prescrizioni di. ll farmaco è stato immesso sul mercato per la prima volta negli anni Novanta, dopo essere stato inventato dalla casa farmaceutica americana, Pfizer. Il farmaco è stato sviluppato per la prima volta negli anni Ottanta per le malattie cardiache, ma i partecipanti alla sperimentazione notarono un insolito effetto collaterale: erezioni frequenti.