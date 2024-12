Oasport.it - Volley femminile, Orro ed Egonu trascinano Milano al debutto nel Mondiale per Club: 3-0 al Gerdau Minas

Leggi su Oasport.it

Una bella Numiainizia con il piede giusto l’avventura alperbattendo 3-0 in un’ora e un quarto le brasiliane del. Per un set e mezzo è dominio assoluto delle milanesi che soffrono nel finale del secondo parziale ma soprattutto in un terzo set tiratissimo vinto con carattere e tecnica dalla squadra di Stefano Lavarini. Benissimoin casa Numia, molto benein attacco e Danesi e Kurtagic a muro.Parte forte la squadra di Lavarini che spinge sull’acceleratore in battuta e mette in difficoltà un falloso. Le milanesi scattano avanti 11-6 e non si fermano fino al 20-12 che fotografa bene l’andamento del primo set. Nel finale la Numia si limita a tenere il cambio palla e vince senza problemi 25-17 con Sylla sugli scudi.Il secondo parziale sembra la fotocopia del primo.