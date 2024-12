Ilrestodelcarlino.it - Una notte al ritmo degli anni ’90 . Al Frontemare si balla con Fargetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Voglia di ‘dance’ alche si appresta a una tre giorni di spettacolo che partirà venerdì con Mario. Il Top Club Show Dinner ospiterà un deejay che ha fatto la storia in Italia. Era il 1988 quando cominciò a mixare nelle due trasmissioni radiofoniche cult di quel periodo e’90: Deejay Time e la Deejay Parade, sempre al fianco di Albertino.è passato dalla consolle alla produzione musicale fino alla conduzione radiofonica. Un artista celebre per i suoi remix e brani dance di successo sfornati negli. L’appuntamento di venerdì partirà con la cena spettacolo (verso le 21,30) con il deejay set di Max Monti, che sarà affiancato per l’occasione dalla voce di Alex F. Al termine della cena salirà in consolle, per unatutta dare. A curare la direzione artistica dello spettacolo sarà Cristina Venzi.