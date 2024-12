Secoloditalia.it - Un 2024 di violenze targate Pro Pal, Collettivi e centri sociali: + 200% di aggressioni agli agenti

I numeri sono allarmanti e purtroppo in crescita esponenziale: 260delle forze dell’ordine sono rimasti feriti durante le manifestazioni di piazza del, quasi del tutto frutto di proteste improvvisate quanto pericolose di anarchici,studenteschi, Pro pal e sigle dell’estrema sinistra. Un dato in aumento del 195,5% rispetto all’anno 2023. Queste le cifre emerse durante il comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza al Viminale, presieduto dal ministro dell’Interno Piantedosi. A proposito dell’ordine pubblico, 11.556 manifestazioni hanno avuto luogo quest’anno con un aumento del 12,1% rispetto all’anno scorso. Calano comunque i delitti dell’1,8%, in particolare gli omicidi volontari a -13,1% . Invece, il dossier delle operazioni delle forze dell’ordine “ad alto impatto” nelle zone a rischio, riporta che dall’inizio delfino al 30 novembre 566 soggetti sono stati arrestati, 3817 quelli denunciati e 457 gli stranieri espulsi.