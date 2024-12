Gravidanzaonline.it - Stitichezza nel neonato: cause e sintomi della stipsi neonatale e come prevenire

Defecare (fare la cacca) è un processo fisiologico indispensabile, perché è in questo modo che l’organismo espelle i prodotti di scarto, i batteri e il materiale non digerito. Eppure anche questo processo può essere condizionato da diversi fattori e non risultare linearedovrebbe.Parliamonei neonati, andando a comprendere le possibilie, soprattutto, i rimedi e gli accorgimenti da adottare per assicurare al bambino una corretta evacuazione. Lenei neonatiLa, o, viene definita dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesùuna condizione clinica nella quale vi è un’alterazionefrequenza delle evacuazioni. Il Manuale MSD precisa che si parla dinel caso in cui il ritardo o la difficoltà a espellere le feci perduri nei lattanti e nei bambini piccoli per almeno un mese.