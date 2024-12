Isaechia.it - Stefano De Martino: “Un ritorno di fiamma con Belen? Non succederà più, ma con lei ho deposto le armi”

L’uomo dell’anno è indubbiamenteDe. L’ex scugnizzo di Amici è diventato una splendida realtà nel vasto panorama televisivo. Dopo la lunga gavetta su Canale 5 e Rai Due, l’ex ballerino ha ottenuto – meritatamente – la conduzione di Affati tuoi, orfano di Amadeus sbarcato la scorsa estate sul Nove.Oltre a riempire le pagine delle maggiori testate giornalistiche per i record di ascolti che sta ottenendo puntata dopo puntata, negli ultimi anni Deha anche cavalcato – volente o nolente – l’onda del gossip, per via della chiacchierata, appassionante quanto tormentata storia d’amore con la showgirlRodriguez. Un matrimonio breve ma intenso, quello fra la showgirl argentina e il conduttore, fatto di inaspettate rotture e di sorprendenti ritorni di. Una relazione travagliata che ha regalato però il dono più bello: Santiago.